Dopo esser rimasto svincolato, al termine della sua ultima avventura in America al Toronto, Lorenzo Insigne è pronto per il suo ritorno in campo. L’ex capitano del Napoli è molto vicino a vestire la maglia della Lazio, guidata dal suo ex allenatore Maurizio Sarri: arrivano conferme dal direttore sportivo. Serie A, Insigne vicino alla Lazio: parla Fabiani. Nel corso del pre partita della sfida tra Milan e Lazio, il direttore sportivo della Lazio è intervenuto ai microfoni di Dazn. Angelo Fabiani, oltre a parlare della gara di campionato contro i rossoneri, ha risposto alla domanda sul possibile arrivo di Lorenzo Insigne nel prossimo mercato di gennaio. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

© Rompipallone.it - Insigne, si avvicina il ritorno in Serie A: la conferma in diretta