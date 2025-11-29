Insigne Serie A rischio beffa per la Lazio Un altro club ha contattato l’agente del calciatore per capire la fattibilità dell’operazione Le ultimissime
Insigne Serie A, il Napoli starebbe ragionando sulla possibilità di portare il classe 1991 alla corte di Conte sin da subito. Le ultime L’emergenza infortuni continua a complicare la stagione del Napoli e il recente stop di Billy Gilmour rappresenta un’altra tegola pesante per la squadra di Antonio Conte. Gli azzurri si trovano a dover . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Scopri altri approfondimenti
? Insigne-Lazio, è fatta. Affare in chiusura entro 48 ore ? https://www.calciostyle.it/serie-a/insigne-lazio-e-fatta-affare-in-chiusura-entro-48-ore?fsp_sid=1644794 ? di Gaetano Vernile - facebook.com Vai su Facebook
“Napoli nel cuore. Sarri il migliore. Voglio tornare in Italia e riconquistare la Nazionale. C’è qualcosa in pentola…” Torna davvero in Serie A? #Insigne #Sarri #Napoli #Calciomercato Vai su X