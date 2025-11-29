Insieme siamo più forti il progetto contro le truffe agli anziani sarà riproposto il prossimo anno

Cinque mesi, dieci incontri per illustrare alle persone anziane come tutelarsi da possibili truffe. È il progetto “Insieme siamo più forti", iniziativa dedicata alla prevenzione delle truffe agli anziani, di cui si è svolto l’incontro conclusivo alla presenza dell’assessore ai Servizi sociali del. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

