Insieme contro la violenza di genere il Comitato Giovani per Giulia | Iniziamo dalle piccole cose non voltiamoci dall’altra parte il cambiamento parte da noi

«Una scuola che non parla di affettività è una scuola che lascia da soli i ragazzi di fronte a un mondo che grida messaggi distorti. Se la scuola tace, parlano i social e i modelli tossici». Hanno lasciato un segno profondo le parole di Gino Cecchettin, nell’audizione in Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nei giorni scorsi, a distanza di due anni dall’assassinio della figlia. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Insieme contro la violenza di genere, il Comitato Giovani per Giulia: “Iniziamo dalle piccole cose, non voltiamoci dall’altra parte, il cambiamento parte da noi”

