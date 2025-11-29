Insegnava da 5 anni alle elementari ma non poteva La maestra condannata a restituire 100mila euro | come l’hanno scoperta
Per cinque anni ha insegnato nelle scuole elementari del Veronese senza aver mai conseguito il diploma di maturità magistrale e dunque senza essere abilitata alla cattedra. Una maestra 57enne, dopo due anni di procedimenti, è stata condannata a pagare una sanzione da 91.676 euro, vale a dire la cifra esatta incassata illecitamente dalla donna con gli stipendi dei contratti a termine ottenuti dal 2018 al 2023. Nella sentenza la Corte dei conti del Veneto ha sottolineato come fattore aggravante la palese e «stabile» consapevolezza della donna, che per anni ha mentito e falsificato la documentazione. 🔗 Leggi su Open.online
