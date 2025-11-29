Insegna senza diploma magistrale maestra 57enne scoperta dalla segreteria della scuola | dovrà restituire 90mila euro

Una maestra 57enne è stata condannata a pagare 90mila euro di risarcimento al Ministero dell'Istruzione per aver insegnato per anni senza mai aver conseguito il diploma di maturità magistrale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Docente insegna senza diploma: licenziata e condannata a risarcire il MIM - facebook.com Vai su Facebook

Insegna senza diploma, viene scoperta e licenziata: lei si rivolge al Tribunale ma poi lascia perdere. Dovrà risarcire il Mim - Una donna ha insegnato a scuola dal 2018 fino al febbraio 2023 senza essere in possesso del diploma. Scrive tecnicadellascuola.it

Maestra per cinque anni, ma non aveva il diploma: dopo la denuncia dovrà restituire quasi 100 mila euro - La finta insegnante è una donna di 57 anni che non avrebbe mai preso il diploma di maturità magistrale, necessario per l’insegnamento. Riporta skuola.net

Insegnava da 5 anni alle elementari, ma non poteva. La maestra condannata a restituire 100mila euro: come l’hanno scoperta - Sotto la pressione delle autorità, ha continuato a cambiare versione finché la sua posizione non è crollata ... Segnala msn.com