(Adnkronos) - Un momento di confronto fra esperti per discutere della prevenzione dell'Hiv, delle innovazioni a disposizione delle persone che convivono con l'Hiv e del ruolo della comunicazione e dei media per offrire un'informazione corretta e puntuale. È il Web Talk “Innovazione nella prevenzione dell'HIV: miti e realtà”, promosso da AdnKronos in occasione della Giornata mondiale contro l'Aids, che si celebra lunedì 1 dicembre. All'incontro, realizzato con il supporto non condizionante di Viiv Healthcare, parteciperanno: Valentina Mazzotta, dell'Unità Operativa Complessa Immunodeficienze virali dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani, IRCCS di Roma; Davide Moschese, della I Divisione di Malattie Infettive Ospedale “Luigi Sacco” - Polo Universitario Fatebenefratelli Sacco di Milano; e Irma D'Aria, giornalista medico scientifica di Medikea Tv. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Innovazione nella prevenzione dell'Hiv: miti e realtà - Diretta lunedì alle 15