Inizia ufficialmente Ancona che brilla 2025 l' appello di Daniele Silvetti | Vogliamo tutti più bene a questa città

Anconatoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – Grande festa in piazza Roma per l’accensione di albero e luminarie che, come da tradizione, danno il “la” al periodo natalizio dorico, noto ormai da tre anni con il nome di “Ancona che brilla”. Una città illuminata da un immenso cielo pieno di stelle. È questa infatti la coreografia. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

inizia ufficialmente ancona brillaFrancesca Michielin accende il Capodanno (con un cachet di 70mila euro). Inizia domani Ancona che brilla - ANCONA «Fuori è magnifico» cantava in un pezzo di qualche anno fa, l’ospite d’onore del capodanno anconetano. Lo riporta msn.com

