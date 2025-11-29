Infortunio Vlahovic | tempi di recupero quali partite salta e con chi lo sostituirà Spalletti Le ultimissime novità

Juventusnews24.com | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

sulle condizioni del serbo. L’infortunio di  Dušan Vlahovi?  durante  Juventus-Cagliari  si rivela più serio del previsto. Al termine della gara,  Luciano Spalletti  ha confermato l’entità del problema: « Dusan Vlahovic si è stirato », ha detto chiaramente il tecnico, un’ipotesi che preannuncia uno  stop prolungato  e crea un  grande allarme  nell’ambiente bianconero. Stiramento all’adduttore: esami imminenti al J-medical. L’attaccante serbo è stato costretto a  lasciare il campo  nel corso del primo tempo, dopo aver subito un  problema muscolare all’adduttore della coscia sinistra  mentre calciava il pallone, chiedendo immediatamente la sostituzione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

infortunio vlahovic tempi di recupero quali partite salta e con chi lo sostituir224 spalletti le ultimissime novit224

© Juventusnews24.com - Infortunio Vlahovic: tempi di recupero, quali partite salta e con chi lo sostituirà Spalletti. Le ultimissime novità

Scopri altri approfondimenti

infortunio vlahovic tempi recuperoVlahovic infortunato, le condizioni dell'attaccante della Juventus: i tempi di recupero e quante partite salterà - La Juventus perde Dusan Vlahovic per infortunio: il centravanti serbo si è fatto male contro il Cagliari. Scrive ilbianconero.com

infortunio vlahovic tempi recuperoInfortunio per Vlahovic in Juventus-Cagliari: quando torna? Condizioni e tempi di recupero - Infortunio muscolare per Dusan Vlahovic alla mezz'ora di Juventus- Segnala msn.com

infortunio vlahovic tempi recuperoInfortunio Vlahovic: le condizioni, i tempi di recupero, quando torna e quante partite salta - Vlahovic rientrerà a Torino al termine degli impegni con la Serbia e le sue condizioni verranno valutate giorno dopo giorno in vista della trasferta di Firenze che vedrà impegnata la Juventus dopo la ... Lo riporta ilbianconero.com

Cerca Video su questo argomento: Infortunio Vlahovic Tempi Recupero