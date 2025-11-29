sulle condizioni del serbo. L’infortunio di Dušan Vlahovi? durante Juventus-Cagliari si rivela più serio del previsto. Al termine della gara, Luciano Spalletti ha confermato l’entità del problema: « Dusan Vlahovic si è stirato », ha detto chiaramente il tecnico, un’ipotesi che preannuncia uno stop prolungato e crea un grande allarme nell’ambiente bianconero. Stiramento all’adduttore: esami imminenti al J-medical. L’attaccante serbo è stato costretto a lasciare il campo nel corso del primo tempo, dopo aver subito un problema muscolare all’adduttore della coscia sinistra mentre calciava il pallone, chiedendo immediatamente la sostituzione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Infortunio Vlahovic: tempi di recupero, quali partite salta e con chi lo sostituirà Spalletti. Le ultimissime novità