Infortunio Vlahovic | il serbo va ko calciando in Juve Cagliari! È quasi in lacrime |  Mi sono fatto molto male

29 nov 2025

Infortunio Vlahovic: il serbo si fa male calciando in Juve Cagliari! Forfait obbligato, è quasi in lacrime. Al suo posto dentro David. Bruttissima tegola per la  Juventus  che perde per infortunio il suo  centravanti titolare,  Dušan Vlahovi?, al  30° minuto della gara di campionato contro il Cagliari. L’episodio ha gettato un’ ombra pesante  sull’incontro e sulla  prosecuzione della stagione  bianconera, con il giocatore che ha lasciato il campo  visibilmente sofferente  ed  estremamente preoccupato. Dinamica non chiara: la maglia sul volto. La  dinamica dell’infortunio  non è ancora  totalmente chiara. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Infortunio Vlahovic: il serbo va ko calciando in Juve Cagliari! È quasi in lacrime: «Mi sono fatto molto male»

