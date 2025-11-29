Infortunio Dumfries tutta la verità da parte del calciatore | l’olandese scalpita per il rientro – FOTO
Inter News 24 Infortunio Dumfries, finalmente arriva tutta la verità: ecco la spiegazione del calciatore arrivata direttamente dal suo profilo Instagram. Se esiste un giocatore veramente insostituibile nell’attuale scacchiere dell’ Inter, questo è senza dubbio l’esterno olandese Denzel Dumfries. Il numero 2 dei nerazzurri è un punto fermo della formazione guidata dall’allenatore Cristian Chivu e, anche in questa stagione, il suo impatto sulla squadra è stato notevole, collezionando finora 15 presenze e 3 gol tra campionato e Champions League. L’assenza si traduce in sconfitta. L’importanza del laterale olandese, noto per la sua potenza fisica e le continue scorribande sulla fascia destra, si percepisce in modo ancora più evidente quando è costretto ai box. 🔗 Leggi su Internews24.com
