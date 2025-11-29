Infortunio Bremer novità dalla Continassa | il brasiliano vede il rientro che però può slittare di qualche giorno rispetto alla data fissata Il punto

Infortunio Bremer, il difensore aumenta i carichi dopo lo stop di settembre: il rientro graduale punta alla trasferta di Bologna per la nuova difesa a 4. Buone notizie filtrano dall’infermeria della Juventus, dove il conto alla rovescia per uno dei rientri più attesi della stagione sembra essere entrato nella sua fase finale. L’attesa per rivedere in campo Gleison Bremer sta per finire. Il difensore brasiliano, perno insostituibile della retroguardia bianconera, è fermo ai box dal lontano 27 settembre, data in cui ha riportato la lesione al menisco che lo ha costretto all’intervento chirurgico e a un lungo stop. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Bremer, novità dalla Continassa: il brasiliano vede il rientro, che però può slittare di qualche giorno rispetto alla data fissata. Il punto

