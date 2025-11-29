Infortuni il caso Napoli è un caso italiano ma dov’è l’AIC? Su Marianucci …
Corbo a Stile TV: “Il caso Napoli è un caso italiano, ma dov’è l’AIC?”. A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Antonio Corbo, giornalista Infortuni muscolari – “Sono stato tra i primi a segnalare la criticità nella condizione atletica del Napoli, poi si sono rincorsi tutti questi incidenti. Il caso Napoli è un caso italiano perché se al Napoli si sono contati più infortuni muscolari, va detto che anche in altri club importanti bene assistiti con preparatori importanti c’è stata questa verifica. E’ una doppia sconfitta, del sistema calcio italiano e dei calciatori. 🔗 Leggi su Parlami.eu
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Avv. Roberto Amati. . Badante in "nero". Chi paga in caso di infortunio? #avvocatoamati #avvocatodellavoro - facebook.com Vai su Facebook
Non è un caso se 13 calciatori del #napoli hanno riportato infortuni muscolari. #AntonioConte dice che vorrebbe far parlare i medici sulla questione: noi pure avremmo bisogno di chiarezza rispetto ad una circostanza che sta condizionando la stagione. Vai su X
IL COMMENTO - Corbo: "Infortuni? Il caso Napoli è un caso italiano" - A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Antonio Corbo, giornalista: “Sono stato tra i primi a segnalare la criticità nella condizione atletica del Napoli, poi si s ... Da napolimagazine.com
Napoli, disastro infortuni: altri due titolari KO e saltano 2 big match - Piove sul bagnato in casa Napoli, con altri due titolarissimi di Antonio Conte che vanno KO per infortunio e rischiano di saltare la gara contro l’Inter Il Napoli perde anche Lobotka e Politano, ... Si legge su calciomercato.it
Sosa avvisa il Napoli: "Già troppi infortuni, con Conte è dura. Per alcuni meglio la Nazionale" - L'ex attaccante azzurro Roberto El Pampa Sosa è intervenuto nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, parlando anche della preoccupanti situazione infortuni in casa Napoli. Da tuttomercatoweb.com