Infortunati Juve | da Bremer a Rugani passando per l’influenzato Gatti Stilata la tabella con tutti i rientri il punto dall’infermeria
Infortunati Juve: Gatti rientra in gruppo dopo l’influenza, per Bremer serve cautela in vista di Bologna. Rugani tornerà non prima di metà dicembre. Arrivano aggiornamenti agrodolci dall’infermeria della Juventus, dove lo staff medico e tecnico sta lavorando incessantemente per riconsegnare a Luciano Spalletti una rosa il più possibile completa in vista del tour de force di dicembre. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la situazione dei difensori ai box presenta scenari molto differenti tra loro, con un rientro immediato e due percorsi di recupero che richiederanno ancora pazienza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
