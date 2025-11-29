Influenza la nuova variante H3N2 e l’effetto ' herald wave' I sintomi e quanto dura

Milano, 29 novembre 2025 - L’ influenza comincia a dilagare in Italia. Sono già 2,1 milioni di italiani sono stati messi a letto da infezioni respiratorie. I responsabili sono i diversi virus che circolano in inverno: dai Rhinovirus a SarsCoV2. Nelle ultime settimane, però, sono in forte crescita anche i virus influenzali, che, anche per via della nuova variante del virus influenzale AH3N2 (subclade K), quest'anno hanno anticipato la stagione di 3-4 settimane, come ha riferito di recente l'European Centre for Disease Prevention and Control. Gli ultimi dati evidenziano la crescita. Secondo i dati preliminari della sorveglianza RespiVirNet dell'Istituto superiore di sanità (Iss), nella settimana dal 16 al 23 novembre l'incidenza totale delle infezioni respiratorie acute nella comunità è salita a quota 8,96 casi per mille assistiti, era 7,91 nel bollettino precedente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Influenza, la nuova variante H3N2 e l’effetto 'herald wave'. I sintomi e quanto dura

Altri contenuti sullo stesso argomento

La stagione influenzale inizia diverse settimane prima nel 2025 e una nuova variante del virus sta causando preoccupazione tra i medici. Perché gli esperti consigliano di vaccinarsi rapidamente e quali semplici misure possono aumentare significativamente l - facebook.com Vai su Facebook

Influenza, perché preoccupa la variante K: quali sono i sintomi - Il ceppo influenzale noto come sottoclade K si sta diffondendo molto rapidamente. repubblica.it scrive

Virus influenzale H3N2 è mutato con 7 cambiamenti e può sfuggire al vaccino, per Bassetti "serve quello nuovo" - Il virus influenzale H3N2 ha subito 7 mutazioni e secondo Matteo Bassetti sfugge all’immunità: l'infettivologo consiglia il vaccino aggiornato contro influenza A ... Lo riporta virgilio.it

Bassetti mette in guardia: "L'influenza arriva prima, sarà una stagione difficile" - Il direttore di Malattie infettive del policlinico San Martino di Genova: "L’H3N2 ha una nuova variante emergente (K) che elude l’immunità vaccinale degli anni precedenti; l'immunità da nuovi vaccini ... Si legge su genovatoday.it