Milano, 29 novembre 2025 - L’ influenza comincia a dilagare in Italia. Sono già 2,1 milioni di italiani sono stati messi a letto da infezioni respiratorie. I responsabili sono i diversi virus che circolano in inverno: dai Rhinovirus a SarsCoV2. Nelle ultime settimane, però, sono in forte crescita anche i virus influenzali, che, anche per via della nuova variante del virus influenzale AH3N2 (subclade K), quest'anno hanno anticipato la stagione di 3-4 settimane, come ha riferito di recente l'European Centre for Disease Prevention and Control. Ecco quello che c’è da aspettarsi per i prossimi mesi e le informazioni essenziali su sintomi e vaccinazioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Influenza, la nuova variante H3N2 e la 'herald wave' dell’anno scorso. I sintomi e quanto dura