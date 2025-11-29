Influenza la nuova variante H3N2 e la ' herald wave' dell’anno scorso I sintomi e quanto dura
Milano, 29 novembre 2025 - L’ influenza comincia a dilagare in Italia. Sono già 2,1 milioni di italiani sono stati messi a letto da infezioni respiratorie. I responsabili sono i diversi virus che circolano in inverno: dai Rhinovirus a SarsCoV2. Nelle ultime settimane, però, sono in forte crescita anche i virus influenzali, che, anche per via della nuova variante del virus influenzale AH3N2 (subclade K), quest'anno hanno anticipato la stagione di 3-4 settimane, come ha riferito di recente l'European Centre for Disease Prevention and Control. Ecco quello che c’è da aspettarsi per i prossimi mesi e le informazioni essenziali su sintomi e vaccinazioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
News recenti che potrebbero piacerti
La stagione influenzale inizia diverse settimane prima nel 2025 e una nuova variante del virus sta causando preoccupazione tra i medici. Perché gli esperti consigliano di vaccinarsi rapidamente e quali semplici misure possono aumentare significativamente l - facebook.com Vai su Facebook
La variante che prende piede - Il virus influenzale "ha iniziato a circolare attivamente anche nel nostro Paese, come testimoniato dall'aumento dei campioni p ... Riporta quotidiano.net
L’effetto del freddo di questi giorni - Il virologo Fabrizio Pregliasco si aspetta nell'ultima settimana monitorata dalla sorveglianza RespiVirNet "ol ... Si legge su quotidiano.net
Virus influenzale H3N2 è mutato con 7 cambiamenti e può sfuggire al vaccino, per Bassetti "serve quello nuovo" - Il virus influenzale H3N2 ha subito 7 mutazioni e secondo Matteo Bassetti sfugge all’immunità: l'infettivologo consiglia il vaccino aggiornato contro influenza A ... Da virgilio.it