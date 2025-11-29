Influenza in una settimana mezzo milione di casi
AGI - L'inverno ormai alle porte e le prime, vere ondate di freddo fanno impennare i casi di influenza in Italia. Le infezioni respiratorie acute, dovute ai virus influenzali ma non solo, sono in aumento, con oltre mezzo milione di casi in una settimana. L'incidenza totale è pari a 8,96 casi per 1.000 assistiti, con la parte del leone fatta, come sempre, dai bambini: nella fascia di età 0-4 anni l'incidenza schizza infatti a circa 29 casi per 1.000 assistiti. È quanto rileva il rapporto settimanale RespiVirNet dell' Istituto Superiore di Sanità. Tra i virus respiratori circolanti, i valori di positività più elevati sono stati rilevati rispettivamente per i virus influenzali, per i Rhinovirus e per gli Adenovirus. 🔗 Leggi su Agi.it
Approfondisci con queste news
L'influenza corre, Fabrizio Pregliasco: «Mezzo milione di casi in una settimana, vaccinatevi contro il Covid anche se è fuori moda» - facebook.com Vai su Facebook
L’ #influenza è partita a razzo!! Sono già più di 2 milioni gli italiani messi a letto con sintomi influenzali. Con un tasso di positività in crescita rispetto alla settimana precedente, con quasi 450mila nuovi casi dal 10 al 16 novembre, per un totale di oltre 2,1 milioni Vai su X
Influenza, in una settimana mezzo milione di casi - L'inverno ormai alle porte e le prime, vere ondate di freddo fanno impennare i casi di influenza in Italia. Si legge su msn.com
“Mezzo milione di casi in una settimana”. Influenza, Maurizio Pregliasco lancia l’allarme e torna a parlare di Covid - Secondo i dati preliminari della sorveglianza RespiVirNet dell’Istituto superiore di ... Scrive thesocialpost.it
L'influenza corre, Fabrizio Pregliasco: «Mezzo milione di casi in una settimana, vaccinatevi contro il Covid anche se è fuori moda» - I dati preliminari della sorveglianza RespiVirNet dell’Istituto superiore di sanità, Iss, relativi alla settimana dal 16 al 23 ... Da msn.com