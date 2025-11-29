influenza in una settimana mezzo milione di casi

AGI - L'inverno ormai alle porte e le prime, vere ondate di freddo fanno impennare i casi di influenza in Italia. Le infezioni respiratorie acute, dovute ai virus influenzali ma non solo, sono in aumento, con oltre mezzo milione di casi in una settimana. L'incidenza totale è pari a 8,96 casi per 1.000 assistiti, con la parte del leone fatta, come sempre, dai bambini: nella fascia di età 0-4 anni l'incidenza schizza infatti a circa 29 casi per 1.000 assistiti. È quanto rileva il rapporto settimanale RespiVirNet dell' Istituto Superiore di Sanità. Tra i virus respiratori circolanti, i valori di positività più elevati sono stati rilevati rispettivamente per i virus influenzali, per i Rhinovirus e per gli Adenovirus. 🔗 Leggi su Agi.it

