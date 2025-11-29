Influenza aumentano i casi in Italia con il picco atteso tra dicembre e gennaio

Nella quarantasettesima settimana del 2025, l’incidenza totale delle infezioni respiratorie acute in Italia è di 8,96 casi ogni mille assistiti, in aumento rispetto alla settimana precedente. Il monitoraggio è realizzato dall’Istituto Superiore di Sanità attraverso la sorveglianza RespiVirNet, che ha rinnovato il proprio protocollo operativo, disponibile sul sito del Ministero della Salute. L’incidenza e il panorama virale. Il valore di 8,96 casi ogni mille assistiti rappresenta il livello più alto registrato finora nella stagione 2025-2026, segnalando una progressione tipica del periodo autunnale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Influenza, aumentano i casi in Italia con il picco atteso tra dicembre e gennaio

