Influencer trovata morta in valigia primo arresto dopo scoperta shock

il caso di stefanie pieper: scomparsa e ritrovamento del corpo. contesto e dettagli sulla scomparsa. La vicenda di Stefanie Pieper, giovane influencer austriaca di 31 anni, ha attirato notevole attenzione pubblica a causa della sua scomparsa e dei successivi sviluppi. Originaria di Graz, Stefanie si era allontanata dalla propria abitazione circa una settimana fa, dopo aver partecipato a un evento natalizio. L’ultimo contatto con amici e familiari risale allo stesso giorno, quando aveva inviato due messaggi in cui segnalava la presenza di una persona sospetta nel vano scala del suo condominio. Questo dettaglio ha suscitato preoccupazione tra i conoscenti, che hanno subito attivato le ricerche e allertato le autorità. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Influencer trovata morta in valigia primo arresto dopo scoperta shock

Argomenti simili trattati di recente

L’influencer Stefanie Pieper è stata trovata morta. Il corpo era nascosto in una valigia - facebook.com Vai su Facebook

L’influencer Stefanie Pieper trovata morta in Slovenia Il corpo era nascosto in una valigia: Vai su X

Stefanie Pieper trovata morta in una valigia, indagato l'ex fidanzato: l'influencer era scomparsa dopo una festa, aveva solo 31 anni - Il corpo senza vita di Stefanie Pieper, influencer austriaca di 31 anni scomparsa a Graz sabato 29 novembre 2025, è stato ritrovato in una zona boschiva nei pressi di Maribor, in ... Scrive msn.com

La famosa influencer trovata morta in una valigia: dopo la drammatica scoperta già il primo arresto - Scopri la tragica scomparsa di Stefanie Pieper, l'influencer austriaca ritrovata morta. Segnala bigodino.it

L’influencer Stefanie Pieper trovata morta in Slovenia: il corpo nascosto in una valigia, arrestato l’ex - Nei giorni scorsi l’ex fidanzato è stato arrestato e ha indicato il luogo dove è stato invenuto ... Lo riporta fanpage.it