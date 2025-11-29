Infinito Ogier è campione del mondo Wrc 2025 Eguagliato il record di nove titoli di Loeb

Il francese della Toyota e il co-pilota Landais arrivano terzi in Arabia Saudita e si laureano campioni del mondo. È il nono titolo per Ogier dopo quattro anni dall'ultima volta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

infinito ogier 232 campione del mondo wrc 2025 eguagliato il record di nove titoli di loeb

© Gazzetta.it - Infinito Ogier, è campione del mondo Wrc 2025. Eguagliato il record di nove titoli di Loeb

