Infinito Ogier è campione del mondo Wrc 2025 Eguagliato il record di nove titoli di Loeb
Il francese della Toyota e il co-pilota Landais arrivano terzi in Arabia Saudita e si laureano campioni del mondo. È il nono titolo per Ogier dopo quattro anni dall'ultima volta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
