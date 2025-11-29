Inferriate tagliate casa a soqquadro | raid dei ladri all’ora di cena

Carabinieri e Polizia di Stato hanno moltiplicato gli sforzi, aumentato le pattuglie e intensificato i controlli, soprattutto nelle ore più delicate, quelle che seguono l’imbrunire. Ma, come spesso accade in questo periodo dell’anno, la curva dei furti in abitazione torna a impennarsi. Succede in. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Inferriate tagliate, casa a soqquadro: raid dei ladri all’ora di cena - Per entrare nell’appartamento, i malviventi hanno tagliato le inferriate e, una volta dentro, hanno messo a soqquadro l’intera casa: cassetti svuotati, armadi ribaltati, oggetti sparsi ovunque. Riporta bresciatoday.it

Tagliate le inferriate delle finestre: ladri al lavoro, via con oggetti in oro - I proprietari: «Hanno usato un flessibile e poi messo a soqquadro le stanze della casa» ... Si legge su laprovinciadicomo.it

Blitz dei ladri in villetta. Tagliano le inferriate e lasciano i proprietari chiusi fuori casa - Colpo in un’abitazione del quartiere Zolino: "Il quarto in pochi anni". Segnala ilrestodelcarlino.it