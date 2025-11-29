Inferno domestico a Foligno 22enne picchia ripetutamente la sorella il cugino e la zia

Un 22enne di Foligno è stato allontanato dalla casa familiare per maltrattamenti e lesioni ai danni di tre conviventi.

Inferno domestico a Foligno, 22enne picchia ripetutamente la sorella, il cugino e la zia - Un 22enne di Foligno è stato allontanato dalla casa familiare per maltrattamenti e lesioni ai danni di tre conviventi.

