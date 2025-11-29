Industria | Marchesini Confidustria ' impresa non può affrontare da sola grandi transizioni'

Roma, 29 nov. (Adnkronos) - “Gli imprenditori non possono affrontare le grandi transizioni di questo momento (tecnologica, green e demografica) da soli, in un'Europa che tra l'altro è sempre più regolatoria". Lo ha detto Maurizio Marchesini, Vice Presidente di Confindustria per il lavoro e le relazioni industriali, intervenendo all'evento del Pd “Costruire l'alternativa” in corso a Montepulciano. "Quando dico che non possiamo farlo da soli mi riferisco anche a quello che è il nostro interlocutore naturale, che è il sindacato. Abbiamo frequenti interlocuzioni con tutte le grandi organizzazioni sindacali che stanno portando a soluzioni importanti, come il contratto dei metalmeccanici che abbiamo appena rinnovato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

