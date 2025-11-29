Indonesia oltre 250 morti nelle inondazioni a Sumatra | le immagini della devastazione

Lapresse.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I soccorritori hanno faticato per raggiungere le vittime in diverse aree devastate dell’Indonesia colpite da inondazioni improvvise e frane sull’isola di Sumatra. Le autorità temono che il bilancio sia di oltre 250 morti. Con l’area in gran parte tagliata fuori da strade danneggiate e linee di comunicazione abbattute, gli aerei di soccorso stanno consegnando aiuti e rifornimenti al distretto duramente colpito di Central Tapanuli, nella provincia di Sumatra settentrionale, e ad altri sull’isola, mentre i soccorritori trovano i loro sforzi ostacolati da ponti e strade danneggiati e dalla mancanza di attrezzature pesanti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

indonesia oltre 250 morti nelle inondazioni a sumatra le immagini della devastazione

© Lapresse.it - Indonesia, oltre 250 morti nelle inondazioni a Sumatra: le immagini della devastazione

Altre letture consigliate

indonesia oltre 250 mortiInondazioni improvvise e frane sull'isola di Sumatra, oltre 250 morti: le immagini della devastazione - (LaPresse) I soccorritori hanno faticato per raggiungere le vittime in diverse aree devastate dell'Indonesia colpite da inondazioni improvvise e frane sull'isola di Sumatra. Si legge su msn.com

Alluvioni killer in Asia: oltre 200 morti in Indonesia e 123 in Sri Lanka, centinaia di dispersi - Almeno 123 le persone che hanno perso la vita e 44mila quelle sfollate a causa delle inondazioni e delle frane ... Si legge su msn.com

indonesia oltre 250 mortiPiù di 250 morti tra Thailandia e Indonesia per le inondazioni - Est asiatico è salito notevolmente oggi, con almeno 145 morti in Thailandia e 111 in Indonesia. Si legge su cdt.ch

Cerca Video su questo argomento: Indonesia Oltre 250 Morti