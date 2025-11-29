Indonesia oltre 250 morti nelle inondazioni a Sumatra | le immagini della devastazione

I soccorritori hanno faticato per raggiungere le vittime in diverse aree devastate dell’Indonesia colpite da inondazioni improvvise e frane sull’isola di Sumatra. Le autorità temono che il bilancio sia di oltre 250 morti. Con l’area in gran parte tagliata fuori da strade danneggiate e linee di comunicazione abbattute, gli aerei di soccorso stanno consegnando aiuti e rifornimenti al distretto duramente colpito di Central Tapanuli, nella provincia di Sumatra settentrionale, e ad altri sull’isola, mentre i soccorritori trovano i loro sforzi ostacolati da ponti e strade danneggiati e dalla mancanza di attrezzature pesanti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Indonesia, oltre 250 morti nelle inondazioni a Sumatra: le immagini della devastazione

