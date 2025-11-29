Indicazioni operative sulle soglie di spesa e modalità di affidamento per l’acquisto di beni e attrezzature nei progetti PNRR-FESR Laboratori innovativi Scarica la nota
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha inviato alle scuole beneficiarie del Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027 un’integrazione alla nota di autorizzazione dei progetti approvati con protocollo n. 168443 del 2 ottobre 2025. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Altre letture consigliate
Facendo seguito alla nostra news del 29 ottobre 2025 (Conferma riduzione contributiva dell’11,50% relativa all’anno 2025 – D.D. 29 settembre 2025), con la Circolare n. 145 del 21 novembre 2025, l’INPS ha fornito indicazioni operative per la fruizione della - facebook.com Vai su Facebook
Confermata la riduzione contributiva per il settore edile: indicazioni operative Inps dlvr.it/TPV5Nz #confermata #riduzione #contributiva Vai su X
Stazioni appaltanti: pubblicati gli orientamenti e le indicazioni operative per la loro qualificazione - Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. Segnala ipsoa.it
Pnrr. Centrali operative territoriali realizzate nei tempi stabiliti, ma la spesa è ferma al palo. La Corte dei Conti: “Missione 6 tra le più indietro, necessario ... - Nell’ultima Relazione semestrale sullo stato di attuazione del Pnrr, la Corte dei Conti certifica il completamento del target per la costruzione delle 480 Centrali Operative Territoriali. Secondo quotidianosanita.it