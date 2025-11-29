Indicazioni operative sulle soglie di spesa e modalità di affidamento per l’acquisto di beni e attrezzature nei progetti PNRR-FESR Laboratori innovativi Scarica la nota

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha inviato alle scuole beneficiarie del Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027 un’integrazione alla nota di autorizzazione dei progetti approvati con protocollo n. 168443 del 2 ottobre 2025. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it