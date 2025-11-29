"Vado al fronte e sono pronto a qualsiasi rappresaglia. Sono una persona onesta e perbene". Si è congedato così Andriy Yermak, l'ex capo del gabinetto del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo aver rassegnato venerdì le proprie dimissioni. Dimissioni ritenute necessarie dallo stesso Zelenskyj dopo una perquisizione della residenza di Yermak nell'ambito dello scandalo corruzione che ha coinvolto ministri e alti funzionari del governo ucraino. Yermak non ha lasciato il suo ruolo senza deludere. "Sono disgustato dalla sporcizia che mi viene rivolta, e ancora di più dalla mancanza di sostegno da parte di coloro che conoscono la verità", ha detto in un'intervista al New York Times. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Indagine corruzione, l'ex capo di gabinetto di Zelensky: "Lascio tutto e vado al fronte"