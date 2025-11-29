Indagato il poliziotto che sparò al cane Narcos nei giardini pubblici di Ancona
Indagato il poliziotto che sparò e uccise un Pitbull in un giardino pubblico ad Ancona lo scorso 14 novembre. L'incidente probatorio non si è potuto concludere perché manca il cadavere del cane. I consulenti nominati dal Pm dovranno stabilire se bastano i video e le foto dell'accaduto per accertare la dinamica. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Narcos, il cane ucciso durante un controllo antidroga: ora un poliziotto è indagato. La Procura accelera con una perizia su distanza e colpi sparati. Esperti, legali e associazioni animaliste in campo, mentre resta il mistero sui resti dell’animale ? contin - facebook.com Vai su Facebook
La Procura di #Verona ha firmato la richiesta di archiviazione nei confronti di un agente della Polizia ferroviaria indagato per l'omicidio colposo di #MoussaDiarra, il 26enne maliano che lo aveva aggredito con un coltello Vai su X
Uccise cane al parco, pm indaga il poliziotto che sparò a Narcos - (ANSA) – ANCONA, 29 NOV – È indagato per uccisione di animale il poliziotto che il 14 settembre scorso, in un parco pubblico ad Ancona, sparò a un cane durante un’operazione antidroga. Secondo msn.com
Poliziotto indagato per l’uccisione del cane Narcos: la Procura accelera con una perizia balistica - Indagine per uccisione di animale ANCONA – È formalmente indagato per uccisione di animale il poliziotto che il 14 settembre scorso, durante un controllo ... Lo riporta infodifesa.it