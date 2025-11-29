Indagato il poliziotto che sparò al cane Narcos nei giardini pubblici di Ancona

Indagato il poliziotto che sparò e uccise un Pitbull in un giardino pubblico ad Ancona lo scorso 14 novembre. L'incidente probatorio non si è potuto concludere perché manca il cadavere del cane. I consulenti nominati dal Pm dovranno stabilire se bastano i video e le foto dell'accaduto per accertare la dinamica.

