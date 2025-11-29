Incubo online la diffama su siti pornografici e organizza il suo funerale | in carcere la stalker

Bologna, 29 novembre 2025 – Una donna è stata arrestata per atti persecutori e diffamazione aggravata ai danni di un’altra donna. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita dalla Polizia di Stato, a seguito di una attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna. La vittima diffamata su siti pornografici. La vittima è una libera professionista della provincia di Bologna. Da tempo era oggetto di una campagna di molestie e diffamazioni online: infatti l’indagata aveva creato falsi profili sui social e su siti pornografici, utilizzando fotografie, dati personali e recapiti telefonici della vittima, facendola così diventare oggetto di continue telefonate e messaggi da parte di sconosciuti a sfondo sessuale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

