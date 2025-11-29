Incontro per fare il punto sulla situazione della viabilità appuntamento del Pd a Predappio
"Parliamo delle nostre strade" è il tema dell'incontro organizzato dal Partito democratico di Predappio che si svolgerà alla Sala Europa di via Marconi alle ore 20,30 di lunedì, 1° dicembre. Relatori della serata saranno il consigliere regionale Daniele Valbonesi e il vicepresidente della. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Chi decide come ti vesti? E quanto male possono fare i nostri vestiti? Sono solo alcune delle questioni cruciali sollevate lungo l’incontro itinerante organizzato al Torriani con le volontarie di... Leggi tutto - facebook.com Vai su Facebook
GARGANO La Xylella arriva sul Gargano: incontro pubblico per fare il punto su difesa e prevenzione - Incontro pubblico dal titolo “La Xylella attacca il Gargano. Come scrive statoquotidiano.it
Debora Ciliento: "Donne e Politica" incontro a Trani per fare il punto della situazione - "La mia candidatura vuole abbassare concretamente il livello di difficoltà per le donne in politica, con strumenti legislativi ed economici vincolanti. Segnala traniviva.it
Napoli: incontro con il Bologna, quattro giocatori coinvolti - Nei prossimi giorni possibile un incontro con i felsinei per fare un punto della situazione L’asse Napoli- Scrive calciomercato.it