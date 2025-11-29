Incidente tra scooter e furgone al Quartaccio | la vittima è Fabrizio D'Antonio autista Atac

Lutto in Atac per la scomparsa di Fabrizio D'Antonio, il dipendente 50enne morto nell'incidente tra il suo scooter e un autocarro al Quartaccio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

