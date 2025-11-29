Incidente tra scooter e furgone al Quartaccio | la vittima è Fabrizio D'Antonio autista Atac

Lutto in Atac per la scomparsa di Fabrizio D'Antonio, il dipendente 50enne morto nell'incidente tra il suo scooter e un autocarro al Quartaccio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

incidente scooter furgone quartaccioIncidente tra scooter e furgone al Quartaccio: la vittima è Fabrizio D’Antonio, autista Atac - Lutto in Atac per la scomparsa di Fabrizio D'Antonio, il dipendente 50enne morto nell'incidente tra il suo scooter e un autocarro al Quartaccio ... Secondo fanpage.it

incidente scooter furgone quartaccioIncidente al Quartaccio, scontro tra scooter e furgone che porta la spesa: un morto - Sul posto gli agenti della polizia locale e i medici del 118 che hanno tentato di rianimare la vittima ... Lo riporta romatoday.it

Fabrizio D'Antonio, chi era il 50enne morto in un incidente al Quartaccio - La vittima era un autista Atac di stanza al deposito di Magliana. Si legge su romatoday.it

