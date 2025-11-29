Incidente sulla Palermo-Sciacca l' Ordine degli infermieri | Profondo cordoglio per Valeria Di Giorgio

Palermotoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Siamo profondamente addolorati per la scomparsa di Valeria Di Giorgio, morta con la mamma Angelica Gangi, in un tragico incidente lungo la Palermo-Sciacca". Lo dichiara il presidente dell'Ordine degli Infermieri di Palermo, Antonino Amato, che aggiunge: "Valeria, stimata professionista che da. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

incidente palermo sciacca ordineIncidente frontale sulla Palermo–Sciacca: morte madre e figlia, due feriti gravi - Sciacca: tratto chiuso dopo il violento impatto che ha provocato due morti e diversi feriti. Si legge su notizie.it

incidente palermo sciacca ordineIncidente sulla Palermo-Sciacca: morte due persone - Incidente mortale all’altezza dello svincolo di Altofonte. Secondo ilsicilia.it

incidente palermo sciacca ordineÁrekstur á Palermo-Sciacca þjóðveginum: Móðir og dóttir létust og tvær alvarlega særðar. - Sciacca: tratto chiuso dopo il violento impatto che ha provocato due morti e diversi feriti. Scrive notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Palermo Sciacca Ordine