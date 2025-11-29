Incidente sulla Palermo-Sciacca l' Ordine degli infermieri | Profondo cordoglio per Valeria Di Giorgio

"Siamo profondamente addolorati per la scomparsa di Valeria Di Giorgio, morta con la mamma Angelica Gangi, in un tragico incidente lungo la Palermo-Sciacca". Lo dichiara il presidente dell'Ordine degli Infermieri di Palermo, Antonino Amato, che aggiunge: "Valeria, stimata professionista che da. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

