Incidente stradale a Robbio auto travolge un rider | è grave

Fanpage.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente stradale a Robbio (Pavia): un'automobile ha travolto un rider, un uomo di 31 anni, che è stato trasferito in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

