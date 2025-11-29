Incidente nella notte in viale Sandro Pertini coinvolta un' ambulanza

Paura improvvisa questa notte in viale Sandro Pertini, quando un’ambulanza è rimasta coinvolta in un incidente stradale con un’auto. L’impatto si è verificato intorno alle 3.40, gettando preoccupazione tra i residenti e i passanti presenti nella zona. Per fortuna, l’episodio non ha causato feriti. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

