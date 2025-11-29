incidente nella notte ad arezzo ragazzo liberato dal groviglio di lamiere

Arezzo, 29 novembre 2025 - Incidente nella notte ad Arezzo, in località Ottavo, dove poco dopo le 2 i vigili del fuoco del comando provinciale sono intervenuti per un’auto finita fuori strada. Il mezzo, unico coinvolto, aveva a bordo quattro ragazzi. Quando la squadra è arrivata sul posto tre di loro erano già fuori dalla vettura e affidati al soccorso sanitario, mentre il quarto era rimasto intrappolato nell’abitacolo. I vigili del fuoco lo hanno liberato dalle lamiere e consegnato alle cure del 118, che lo ha stabilizzato. Sul posto anche polizia e sanitari per i rilievi e gli accertamenti di competenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

