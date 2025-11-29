Albinia (Grosseto), 29 novembre 2025 – Tragedia nella tarda serata di giovedì 27 novembre quando, a causa di un incidente stradale, ha perso la vita Antonio Mazzoli. Lo schianto è avvenuto intorno alle 23 sulla Statale Aurelia al Km 151, nei pressi di Albinia. Secondo una prima ricostruzione la vittima avrebbe improvvisamente perso il controllo dell’auto, andando a sbattere violentemente contro il guard rail e sarebbe poi stato sbalzato fuori dal mezzo. L’urto non ha lasciato scampo al 58enne nato a Orbetello: nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei colleghi della Croce Rossa Italiana, arrivati prontamente sul posto con un' ambulanza di rianimazione, e del personale medico della Asl, ogni sforzo per riportarlo in vita è stato vano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incidente mortale sull’Aurelia. Chi era Antonio, volontario della Croce rossa, vittima dello schianto