Incidente mortale sulla A4 | la vittima è Deborah Fontebasso

É Deborah Fontebasso, 54enne di Saluzzo (Cuneo), la vittima dell'incidente mortale avvenuto ieri pomeriggio, venerdì 28 novembre, sulla autostrada A4. É successo all'altezza dello svincolo di Biandrate, in direzione Milano, dove per cause ancora da accertare l'auto della donna è uscita di strada.