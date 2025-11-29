Incidente mortale sulla A4 | la vittima è Deborah Fontebasso

Novaratoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

É Deborah Fontebasso, 54enne di Saluzzo (Cuneo), la vittima dell'incidente mortale avvenuto ieri pomeriggio, venerdì 28 novembre, sulla autostrada A4. É successo all'altezza dello svincolo di Biandrate, in direzione Milano, dove per cause ancora da accertare l'auto della donna è uscita di strada. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

incidente mortale a4 vittimaGrave incidente sull'autostrada A4: muore una donna, traffico in tilt - Incidente sulla A4: grave sinistro sull’autostrada provoca la morte di una donna nei pressi di Biandrate, traffico bloccato per ore. notizie.it scrive

incidente mortale a4 vittimaIncidente autostrada A4 a Lonato: morto un furgoncino - Incidente mortale a Lonato sull'autostrada A4: un furgoncino esce di strada causando la morte di un uomo di 58 anni. Da gardanotizie.it

Schianto fatale sull’autostrada A4, muore uomo di 58 anni - Incidente mortale sulla A4 nella tarda serata di ieri, martedì 25, nel tratto compreso tra Brescia Est e Desenzano, all’altezza di Lonato ... Da veronaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Mortale A4 Vittima