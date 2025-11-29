Incidente in via Braccianese ferito un ragazzo di 23 anni | è gravissimo
È gravissimo un 23enne rimasto coinvolto in un incidente con la sua auto su via Braccianese a Roma. Indagano gli agenti della polizia locale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
