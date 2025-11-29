Gravissimo incidente nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 novembre a Lodi, per la precisione lungo la provinciale 235. Un'auto, uscita fuori strada, è andata a impattare contro un guard rail, che l'ha letteralmente infilzata, provocando danni gravissimi. Sul caso indagano adesso le forze dell'ordine locali, determinate a ricostruire le dinamiche del sinistro. Stando alle informazioni riportate sino ad ora, l'episodio si è verificato poco dopo la mezzanotte e mezza. Il veicolo stava procedendo sulla provinciale 235 quando, giunto nei pressi del casello autostradale di Lodi, la persona che si trovava al volante ha perso il controllo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Incidente choc a Lodi: auto finisce infilzata, il guard rail la spezza in due