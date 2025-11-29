Incidente auto e moto a Gallarate il 19enne morto è Alessio Napolitano | il conducente positivo all'alcol test

Fanpage.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La vittima dell'incidente stradale a Gallarate (Varese) è il 19enne Alessio Napolitano. Il conducente del suv è indagato per omicidio stradale: era positivo all'alcol test. 🔗 Leggi su Fanpage.it

