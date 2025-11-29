Incidente auto e moto a Gallarate il 19enne morto è Alessio Napolitano | il conducente positivo all'alcol test

La vittima dell'incidente stradale a Gallarate (Varese) è il 19enne Alessio Napolitano. Il conducente del suv è indagato per omicidio stradale: era positivo all'alcol test. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Incidente a Busto Arsizio, Alessio Napolitano muore in moto a 19 anni: il guidatore dell'auto positivo all'alcol test - Il giovane abitava a Gallarate: nella notte tra venerdì e sabato è stato coinvolto in un incidente con un suv all’incrocio fra via Isonzo e via Quintino Sella: è morto in ospedale. Si legge su milano.corriere.it

