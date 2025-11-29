Incidente al casello di Genova Est grave motociclista
Un motociclista è rimasto ferito in seguito allo scontro con un'auto, avvenuto nella galleria San Pantaleo nei pressi del casello di Genova Est intorno alle 17.25 di sabato 29 novembre 2025.Il casello è stato chiuso in entrambe le direzioni, sia in entrata che in uscita, con conseguenti. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
