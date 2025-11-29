Incidente ad Origgio 4 feriti dopo lo schianto contro palo della luce
Incidente tra due auto questo pomeriggio ad Origgio, 4 persone ferite. Uno scontro tra auto ha provocato il ferimento di 4 persone questo pomeriggio ad Origgio, poco prima delle 16 in via Del Lavoro. Origgio, 4 feriti in un incidente stradale Secondo una prima ricostruzione, una delle due auto avrebbe perso il controllo dopo un . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
Incidente ad Origgio, 4 feriti dopo lo schianto contro palo della luce - Uno scontro tra auto ha provocato il ferimento di 4 persone questo pomeriggio ad ... Si legge su ilnotiziario.net