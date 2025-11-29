Incidente a Lodi auto tagliata in due dal guardrail | il guidatore 27enne rimane miracolosamente illeso
Dopo un'incidente un'auto rimane letteralmente infilzata dal guardrail. Quando i soccorritori arrivano sul posto trovano il conducente praticamente illeso. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
L'incidente, avvenuto nella notte del 29 novembre, si è verificato sulla statale 235, vicino a una stazione di servizio alle porte di Lodi. Poco prima dell’una l’auto, diretta verso Lodi, è uscita di strada e ha impattato contro il guard rail all’ingresso di un distributo Vai su X
LEGGI QUI: https://primalodi.it/cronaca/incidente-mortale-nella-notte-sulla-a1-perde-la-vita-una-22enne/ #lodi #lodigiano #cronaca #incidentestradale #Incidentemortale #notte #A1 #decesso #22enne
Lodi, auto spezzata a metà dal guard-rail: miracolosamente illeso il conducente - Spaventoso incidente vicino al casello autostradale dell'A1: la barriera metallica è passata esattamente tra il sedile di guida e quello passeggero.
Umferðarslys í Lodi: 27 ára gamall maður bjargaður eftir alvarleg meiðsli - Un incidente stradale a Lodi ha coinvolto un giovane di 27 anni, il quale è riuscito a sopravvivere a un impatto devastante contro un guardrail.
Auto si schianta contro guardrail e si spezza in due: miracolosamente illeso conducente