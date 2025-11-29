Incidente a Lodi auto tagliata in due dal guardrail | il guidatore 27enne rimane miracolosamente illeso

Notizie.virgilio.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo un'incidente un'auto rimane letteralmente infilzata dal guardrail. Quando i soccorritori arrivano sul posto trovano il conducente praticamente illeso. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

incidente a lodi auto tagliata in due dal guardrail il guidatore 27enne rimane miracolosamente illeso

© Notizie.virgilio.it - Incidente a Lodi, auto tagliata in due dal guardrail: il guidatore 27enne rimane miracolosamente illeso

Argomenti simili trattati di recente

incidente lodi auto tagliataLodi, auto spezzata a metà dal guard-rail: miracolosamente illeso il conducente - Spaventoso incidente vicino al casello autostradale dell’A1: la barriera metallica è passata esattamente tra il sedile di guida e quello passeggero. msn.com scrive

incidente lodi auto tagliataUmferðarslys í Lodi: 27 ára gamall maður bjargaður eftir alvarleg meiðsli - Un incidente stradale a Lodi ha coinvolto un giovane di 27 anni, il quale è riuscito a sopravvivere a un impatto devastante contro un guardrail. Lo riporta notizie.it

incidente lodi auto tagliataAuto si schianta contro guardrail e si spezza in due: miracolosamente illeso conducente - Si va a schiantare contro il guardrail e la barriera taglia in due l'auto. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Incidente Lodi Auto Tagliata