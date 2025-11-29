Incidente a Ciriè scontro tra auto | due feriti lievi | Foto

Torinotoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente a Ciriè nel pomeriggio di sabato 29 novembre. Intorno alle 15 in frazione Devesi si sono scontrate due auto all’incrocio: una procedeva lungo la provinciale (sp18) mentre l’altra entrava da una via laterale.Strada temporaneamente chiusa dai carabinieri di Ciriè per consentire i rilievi. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Incidente a Ciriè, scontro tra auto: due feriti lievi | Foto - Intorno alle 15 in frazione Devesi si sono scontrate due auto all’incrocio: una procedeva lungo la provinciale (sp18) mentre l’altra entrava da ... Da torinotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Ciri232 Scontro Auto