Incidente a Belmonte Mezzagno perde il controllo dell' auto e finisce contro un palo | morto un giovane
Un venerdì nero quello di ieri sulle strade del Palermitano. Dopo lo scontro sulla Palermo-Sciacca dove hanno perso la vita madre e figlia, con due giovani gravemente feriti, nel tardo pomeriggio in un incidente a Belmonte Mezzagno è morto un giovane di 24 anni.Cristian Matteo D'Agostino, questo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
