Inchiesta voto scambio Modugno l' ex assessore Lopez dal carcere ai domiciliari

Baritoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex assessore alle Attività Produttive del Comune di Modugno, Antonio Lopez, è stato trasferito dal carcere agli arresti domiciliari nell'ambito dell'inchiesta sul presunto voto di scambio alle Elezioni amministrative del 2020.E' stata dunque accolta la richiesta dell'avvocato difensore di Lopez. 🔗 Leggi su Baritoday.it

