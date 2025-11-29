Inchiesta voto scambio Modugno l' ex assessore Lopez dal carcere ai domiciliari

L'ex assessore alle Attività Produttive del Comune di Modugno, Antonio Lopez, è stato trasferito dal carcere agli arresti domiciliari nell'ambito dell'inchiesta sul presunto voto di scambio alle Elezioni amministrative del 2020.E' stata dunque accolta la richiesta dell'avvocato difensore di Lopez.

Inchiesta voto di scambio Comunali Modugno 2020: l'ex assessore Lopez lascia il carcere e passa ai domiciliari - Antonio Lopez, ex assessore alle Attività Produttive del Comune di Modugno, ha lasciato il carcere ed è ora ai domiciliari, dopo aver iniziato a collaborare con gli inquirenti.

Voto di scambio a Modugno, l'ex assessore Lopez ai domiciliari: decisiva la collaborazione con la DDA - Sta collaborando con gli inquirenti l'ex assessore alle Attività produttive del Comune di Modugno, Antonio Lopez

Modugno, Antonio Lopez racconta agli inquirenti come funzionava il voto di scambio: l'ex assessore ai domiciliari - Agli inquirenti l'ex candidato alle Regionali con FI ha raccontato il sistema con «dovizia di particolari», accusando se stesso (ma anche altri)