Inchiesta su Cuffaro il Riesame annulla il sequestro dei contanti trovati in casa
Il tribunale del Riesame di Palermo ha annullato il provvedimento con cui la Procura aveva disposto il sequestro dei 39 mila euro rinvenuti nell’abitazione palermitana di Salvatore Cuffaro durante una perquisizione. A darne notizia sono i legali dell’ex presidente della Regione, gli avvocati. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
