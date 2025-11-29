Inchiesta Mps-Mediobanca tutte le accuse della Procura

Dal ruolo di Akros agli investimenti a scacchiera: le accuse agli indagati eccellenti del risiko bancario L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Inchiesta Mps-Mediobanca, tutte le accuse della Procura

News recenti che potrebbero piacerti

Scalata a Mediobanca, ecco il ruolo del Governo e di Giorgetti nelle carte dell’inchiesta Vai su X

Spuntano le intercettazioni telefoniche nelle carte dell’inchiesta sulla scalata di Montepaschi a Mediobanca per la quale la Procura di Milano ha messo sotto indagini il costruttore, il banchiere ex Unicredit e il presidente di Delfin Francesco Milleri per ostacolo - facebook.com Vai su Facebook

Mps, Generali e Delfin, i tre fronti di Francesco Milleri e come l’inchiesta della procura cambia tutto - Nei suoi piani la conquista di Mediobanca doveva essere la prima fase, seguita da un rafforzamento delle Generali in Ue. Segnala milanofinanza.it

Schlein: “Inchiesta su Mps-Mediobanca conferma ruolo opaco di governo e Mef, Giorgetti in aula” - “Il quadro che emerge dall’inchiesta in corso sulla operazione di Mps su Mediobanca conferma le gravi preoccupazioni che ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Cessione MPS e la scalata Mediobanca: La Procura di Milano indaga su presunte irregolarità e opacità - La Procura di Milano ha riacceso i riflettori sul panorama finanziario italiano, avviando un'indagine che promette di svelare presunte irregolarità ... dailyexpress.it scrive