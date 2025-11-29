Inchiesta Mps-Mediobanca Schlein chiede a Giorgetti di riferire in Aula

La segretaria del Pd, Elly Schlein, chiede al ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti di riferire in Aula dopo l’apertura di un’ inchiesta, da parte della Procura di Milano, sulla scalata di Mps a Mediobanca con le ipotesi di reato di aggiotaggio e ostacolo alle autorità di vigilanza. “Il quadro che emerge dall’inchiesta in corso sulla operazione di Mps su Mediobanca conferma le gravi preoccupazioni che abbiamo espresso nei mesi scorsi, in particolare per il ruolo opaco del governo e del MEF. L’unico interventismo in economia lo ha dimostrato favorendo scalate di cordate considerate amiche, anziché far rispettare il corretto funzionamento delle regole di mercato. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Inchiesta Mps-Mediobanca, Schlein chiede a Giorgetti di riferire in Aula

Scopri altri approfondimenti

Scalata a Mediobanca, ecco il ruolo del Governo e di Giorgetti nelle carte dell’inchiesta Vai su X

Spuntano le intercettazioni telefoniche nelle carte dell’inchiesta sulla scalata di Montepaschi a Mediobanca per la quale la Procura di Milano ha messo sotto indagini il costruttore, il banchiere ex Unicredit e il presidente di Delfin Francesco Milleri per ostacolo - facebook.com Vai su Facebook

Schlein: “Inchiesta su Mps-Mediobanca conferma ruolo opaco di governo e Mef, Giorgetti in aula” - “Il quadro che emerge dall’inchiesta in corso sulla operazione di Mps su Mediobanca conferma le gravi preoccupazioni che ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Schlein: “Inchiesta su Mps-Mediobanca conferma ruolo opaco di governo e Mef, Giorgetti in aula”Schlein: “Inchiesta su Mps-Mediobanca conferma ruolo opaco di governo e Mef ... - Turco (M5S): "Gestione distorta e opaca del risiko bancario, caratterizzata da evidenti conflitti d’interesse. Da ilfattoquotidiano.it

Inchiesta Mps, le opposizioni contro il governo: “Ruolo opaco, Giorgetti riferisca in aula” - MILANO – Le opposizioni chiamano in causa il governo sull’inchiesta sulla scalata di Mps a Mediobanca, che vede indagati per aggiotaggio l’imprenditore ed editore Francesco Gaetano Caltagirone, il ... Come scrive repubblica.it