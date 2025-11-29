Incetta di Bollini Rosa in Bergamasca | il riconoscimento biennale di Fondazione Onda premia ospedali attenti alla salute delle donne

Gli ospedali bergamaschi fanno il pieno di Bollini Rosa: si tratta di riconoscimenti assegnati per il biennio 2026?2027 che confermano l’impegno della rete sanitaria locale nella tutela della salute femminile e nella medicina di genere. Il Bollino Rosa è un riconoscimento istituito da Fondazione Onda ETS per gli ospedali che offrono servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili, realizzando percorsi ottimizzati per il genere. Il network comprende attualmente 361 ospedali in tutta Italia e rappresenta un circolo virtuoso, con valore distintivo a livello nazionale e patrocinio di 31 società scientifiche. 🔗 Leggi su Bergamonews.it