Incendio con esplosione sull' autocarro Poi il retroscena | cos' hanno trovato i pompieri in cabina
L’allarme è scattato nella mattinata di oggi, sabato 29 novembre, quando i vigili del fuoco di Bolzano assieme ai colleghi di Oltrisarco-Aslago sono intervenuti per sedare un incendio in via Achille Grandi. “Su un autocarro parcheggiato ha preso fuoco una cabina di camion caricata sul mezzo. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
L'incendio provoca anche l'esplosione di un contenitore pressurizzato
Un denso fumo ha avvolto la zona industriale di Bolzano nelle prime ore di questa mattina, 29 novembre.
Nel corso della mattinata di sabato 29 novembre, il Corpo permanente dei Vigili del Fuoco di Bolzano e i Vigili del Fuoco volontari di Oltrisarco-
